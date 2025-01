Daddy Yankee y Mireddys González continúan enfrentándose en los tribunales por la disputa del control de sus empresas discográficas. En una reciente audiencia, la pareja acordó seguir intercambiando documentos legales como parte del proceso de divorcio.

El conflicto, que involucra también a la hermana de Mireddys, se centra en la propiedad de las compañías El Cartel Records y Los Cangris Inc.

En medio de este proceso legal, se conoció que las hermanas contrataron los servicios de la abogada Mariel Colón, quien defendió al narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán y a la esposa de este, Emma Coronel. Colón, quien también es cantante, será la encargada de entregar los documentos que los tribunales les solicite a la aun esposa de Daddy Yankee y su hermana.

Los documentos en cuestión incluyen detalles de contratos, transacciones y otros archivos relacionados a la empresa que el matrimonio tenía en común. A su salida del tribunal, Daddy Yankee dijo a los periodistas estar "en paz", indicando que no podía dar detalles sobre el acuerdo.

A finales del año pasado, las hermanas González se vieron envueltas en un conflicto legal con el reconocido artista puertorriqueño, luego de que realizaran transferencias no autorizadas por un monto de 100 millones de dólares desde las cuentas de la compañía.

Esta acción se llevó a cabo sin el conocimiento del cantante, lo que desencadenó un proceso legal en su contra.

Las partes acordaron que el artista se convertiría en "el único oficial y representante" de las dos corporaciones: El Cartel Records y Los Cangris Inc.



Sin embargo, a finales de mes, las demandadas no habían entregado todos los documentos y accesos digitales requeridos, por lo que el juez encargado del caso, Anthony Ramos Cuevas, les llegó a advertir que podrían incurrir en desacato y ser arrestadas si no cumplían lo acordado.