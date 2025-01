Piter Albeiro, comediante y empresario dedicado al alquiler de vehículos y yates en Miami, ganó la temporada de ‘MasterChef Celebrity’ en 2018.

El año pasado, durante una presentación en Popayán, se informó que un hombre cercano al lugar del evento lo amenazó de muerte a través de redes sociales, acusándolo de ser un asesino y de obtener ingresos de manera ilícita.

Actualmente, el comediante se encuentra en Bogotá, donde regresó a los escenarios tras ocho años de ausencia con una temporada en el Astor Plaza. En una entrevista con la revista Vea, explicó que las acusaciones se originan en la falta de conocimiento sobre los ingresos que genera la comedia y el esfuerzo detrás de su trayectoria como empresario.

“Lamentablemente, las redes sociales se han convertido en un espacio para la polarización y el odio. Las calumnias han puesto en peligro mi vida y mi seguridad. La Fiscalía, a través de la Dijín, me ha brindado apoyo, y cuento con un esquema de seguridad en mis visitas a Colombia, aunque lo uso solo durante los eventos mientras avanzan las investigaciones y se dictan órdenes de captura contra los responsables de las amenazas y los videos con acusaciones infundadas”, afirmó.

Piter detalló que los procesos legales avanzan tanto en el ámbito penal como en el civil, buscando una resolución y reparación económica por los daños ocasionados.

En diálogo con Tropicana, expresó confianza en el sistema judicial y aseguró no guardar rencor. “A quienes me desean el mal, les deseo el bien. Ojalá tengan una larga vida para que puedan ver mis logros”, concluyó.

Piter Albeiro sufrió de depresión

A raíz de su reconocimiento, Piter Albeiro construyó una exitosa carrera empresarial. Recientemente participó en Desnúdate con Eva, un programa de entrevistas conducido por la periodista española Eva Rey. Durante la conversación, abordó los episodios más difíciles de su vida, marcados por una profunda depresión.

Piter confesó que su estado anímico llegó a deteriorarse al punto de perder el interés por todo, sentirse desconectado de sus actividades y contemplar el suicidio. Ante la pregunta de Eva: "¿Has pensado en tirarte por la ventana?", respondió: "Sí, muchas veces".

El comediante mencionó haber atravesado dos crisis significativas, una en 2017 y otra en 2020, coincidiendo esta última con la pandemia de COVID-19, durante la cual perdió a su padre.

Describió la situación de 2017 de la siguiente manera: "Sentí que mi vida era un desastre. No era feliz. Generábamos mucho dinero; vendía presentaciones y hacía shows miércoles, jueves, viernes, sábado y, a veces, domingos con doble función. En ocasiones, me presentaba sin voz. Los domingos me despertaba en un hotel desorientado, sin saber en qué país estaba. Llegaba a la una o dos de la madrugada, dormía solo dos o tres horas y a las cuatro de la mañana ya estaba de pie para tomar un vuelo a las seis. El proceso migratorio lo hacía aún peor".