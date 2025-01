Westcol es un streamer ampliamente reconocido en el mundo del entretenimiento. No solo ha destacado por su carrera como creador de contenido, sino también por su vida amorosa, que con frecuencia genera comentarios y controversias.

Recientemente, Westcol ha sido tema de conversación tras referirse a ‘La Casa de los Famosos’. El streamer afirmó que nunca participaría en un reality de ese tipo. “Si llego a hacer eso, por favor, déjenme de seguir todos. Eso es perder la dignidad. La real, bro”, declaró.

Además, explicó que aceptar participar en ese programa sería una señal de un mal momento profesional. “Ese programa es para gente acabada. Nadie se mete a una casa, sin importar lo que le paguen, si está bien en su vida, si está camellando y no vio otra opción”, afirmó. Sin embargo, también mencionó la cifra que consideraría para aceptar: “El día que yo entre allá es porque estoy acabado. Yo nunca entraría… hasta que, papi, cinco mil millones de pesos estén rondando mi precio”.

Westcol y su ruptura con Aida Victoria Merlano

La relación entre Westcol y Aida Victoria Merlano no terminó en buenos términos. La decisión de separarse se dio a raíz de unos mensajes que el streamer intercambió con otra mujer. Aunque estos no pasaron a mayores, fueron motivo suficiente para que la influencer decidiera finalizar la relación.

Meses después de la ruptura, Aida Victoria rompió el silencio y habló sobre su proceso emocional. “Uno en la tusa tiene varias etapas. Está la etapa en la que extrañas a la persona, porque duele romper la dinámica de tu vida, pero luego llega un punto bien duro en el que empiezas a extrañarte a ti misma. Te das cuenta de que dejaste de ser muchas cosas. Es una tusa que duele, no por perder a una persona, sino por perderte a ti misma”, confesó Merlano.

Aida también compartió que se percató de cómo la separación la había afectado cuando se miró al espejo y sintió que había perdido su brillo y carisma. “Me di cuenta de que esto tenía mucho que ver con mi cabello, no porque no me gustara, sino porque me hacía recordar. Ese momento en el que me vi sin brillo, opaca y siendo algo que no era, fue lo que más me dolió de la ruptura. Ahí empezaron las preguntas a mí misma para comenzar a recuperarme”, explicó.

Tiempo después de la controvertida separación, Aida aseguró que no le quedaron asuntos personales por aclarar sobre la supuesta infidelidad. Sin embargo, confesó haber lidiado con el drama de las redes sociales, donde en algún momento se culpó a sí misma.

“En algún momento me eché muchas cosas encima, porque me cuestionaba sobre lo que había permitido y en lo que me había convertido. A veces te dicen que nadie te hace daño, entonces la pregunta es: ¿Por qué permití que me lo hicieran? No es revictimizarte, porque eso te ayuda a que no se vuelva a repetir”, concluyó.