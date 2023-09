Piqué sería el responsable de las difamaciones contra Shakira

Según cuenta el periodista, el ex de Shakira, Gerard Piqué sería una pieza clave en toda la estrategia para difamar de la barranquillera.

"Gerard Piqué es el señor de la Kings League que cierra contrato con TeleCinco y qué casualidad que toda la gente (que habla mal de Shakira) sale en TeleCinco. Ya basta", explicó.

Jordi Marti asegura que conoce versiones de verdaderos trabajadores de Shakira que no corresponden en absoluto a lo que recientemente se ha dicho de la cantante.

"Tengo personas del equipo de Shakira que me informan, y no puedo revelar sus nombres, pero puedo decir que esos trabajadores jamás me han hablado mal de ella. Sino al contrario, me han elogiado su generosidad", dijo.