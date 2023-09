Shakira ha pasado por las duras y las maduras, ¿qué hizo después de que le robaran todas sus composiciones? Triunfar, como siempre.

Cuando su carrera surgía la cantante de 'Te felicito' vivió una experiencia que sus más grandes fans recuerdan con claridad, pues se hizo hasta noticia nacional y le dio origen a una de sus canciones más icónicas: '¿Dónde están los ladrones?'

La cantante contó en diferentes medios que el nombre de este álbum estaba inspirado en una experiencia personal, pues después de llegar de una gira por diferentes países, la cantante fue víctima de un robo en el aeropuerto.

Alguien le quitó una de sus maletas de mano en donde llevaba los apuntes de sus canciones, "no tenía copia, no me acordaba de nada, fue traumático, estaba a punto de empezar este nuevo álbum".