Piqué "respondió" a canción de Shakira con contundente mensaje y la desmintió

Piqué volvió a ser noticia, luego de que supuestamente le enviara una pulla a Shakira.

Luego, en medio de esta charla, le preguntaron que si iba al gimnasio y él fue muy contundente y dijo "no ido en la vida al gimnasio". Ha sido un dilema toda mi carrera. Además, nos pusieron un gimnasio que, para entrar al vestuario, tenías que pasar por él. Era como un mensaje de ‘toca una máquina", expresó.

Fue impactante todo lo que dijo, ya que en la letra de la canción con Bizarrap dice lo siguiente. "Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también". Por lo cual muchos relacionaron lo que dijo con aquella estrofa que dio mucho de qué hablar.

La canción ha sido todo un hit, tanto así, que llegó a destronar a 'Despacito' de Luis Fonsi en YouTube. Realmente todo sorprendió, porque nadie se imaginó que la letra de dicha canción fuera tan fuerte y describiera lo que la barranquillera estaba sintiendo en ese momento con la infidelidad de Piqué con Clara Chía.

Además, porque hasta nombra a la suegra, Montserrat Bernabeu. Asimismo, indicó que la jovencita de 24 años no era como todos creían. En la letra dejó claro que es todo lo contrario y que pasó por muchas cosas.

"Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente

Es igualita que tú-uh-uh-uh-uh

Pa' tipos como tú-uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás

Con una igualita que tú-uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh".