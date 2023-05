Modelo OnlyFans rechazó a Piqué por respeto a Shakira: Dice que él le mandaba fotos sin ropita

Gerard Piqué dio de qué hablar por todo lo que dijo una modelo OnlyFans sobre el exfutbolista, ¿todo será cierto?

Según reveló El diario de NY, Suzy conoció a Piqué porque era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Gerard se enteró de esto, le pidió el número y empezaron a compartir mensajes entre 2016 y 2018. Y luego de un tiempo todo se puso más tenso.

"Cuando regresé a Brasil, me enviaba mensajes por Instagram todos los días preguntándome cuándo regresaría a Europa y cuánto medía mi trasero, y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi", expresó.

Ahora bien, en entrevista con 'La Razón confesó, a pesar de que ella lo bloqueó, él encontró la manera de enviarle mensajes. "Me enviaba desnudos pero yo no los abría. Incluso me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto para su esposa y su familia".

"Fue muy irrespetuoso conmigo. Nunca he contado esto por respeto a Shakira. Yo le decía: ‘oye, estás casado. Respeta a tu familia’", indicó.

Así fue como esta historia se habría destapado, pero por el momento, el hombre de 36 años no se ha pronunciado al respecto. Todo esto se da a conocer, luego de que Shakira empezara desde cero en otro país y continente. Dejó atrás lo que vivió en Barcelona desde el 2011 y emprendió un nuevo camino.

Además, en las últimas horas lanzó 'Acróstico', que es dedicada con sus hijos. En el videoclip se puede ver a los dos hijos, Milán y Sasha, quienes no se han despegado de su madre en ningún momento. Hasta la apoyan en todas las decisiones, que ha tomado en los últimos meses.