Ozzy Osbourne, el líder del grupo de heavy metal Black Sabbath, murió el martes a los 76 años, anunció su familia en un comunicado.

Osbourne "estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento", agregó el comunicado.

Aunque su familia no ha revelado la causa de su muerte, desde 2019 se conocía que el músico británico vivía con la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que impactó su movilidad y su estado de salud general en los últimos años.

La última aparición pública de Osbourne fue el pasado 5 de julio, cuando ofreció un concierto histórico en el estadio Villa Park, en su natal Birmingham.

Titulado Back to the Beginning, el evento no solo marcó el regreso de Osbourne a los escenarios, sino también el reencuentro, tras dos décadas, de la formación original de Black Sabbath: Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward y el propio Ozzy.

A pesar de las serias dificultades de salud que enfrentaba, incluyendo una cirugía en la columna y secuelas de un accidente en cuatrimoto que lo habían dejado sin poder caminar, subió al escenario, sentado en un trono decorado con murciélagos y calaveras, estuvo acompañado de otras agrupaciones como Metallica y Gun n' Roses.

Durante el espectáculo, el artista recorrió su carrera como solista con temas como “Mr. Crowley”, “Crazy Train”, “Suicide Solution” y “Mama, I’m Coming Home”.

Posteriormente, se unió a sus compañeros de banda para tocar clásicos de Black Sabbath como “War Pigs”, “Iron Man” y “Paranoid”. Fue una despedida conmovedora ante más de 40 mil asistentes en el estadio y casi seis millones de espectadores en línea.

Lo más notable del show fue su propósito benéfico: recaudó 190 millones de dólares, destinados a instituciones como Cure Parkinson’s, el Hospital Infantil de Birmingham y Acorns Children’s Hospice.

Al cierre del concierto, Osbourne expresó emocionado: “No tienen idea de cómo me siento. Gracias desde lo más profundo de mi corazón”.