Piqué estalló en pleno en vivo cuando le mencionaron a Lewis Hamilton: no lo puede ver ni en pintura

Gerard Piqué se molestó cuando le mencionaron a Lewis Hamilton, la posible pareja de Shakira.

Gerard Piqué no para de estar en tendencia y más en esta oportunidad, cuando Shakira está en Barcelona compartiendo con sus hijos. Ha estado bastante feliz al lado del piloto de carreras de la F1, Lewis Hamilton. La prensa internacional asegura que ella nunca había ido a una competencia de estas, mientras estaba con Piqué.

Aunque ninguno ha confirmado que están juntos, las imágenes que se han filtrado han estallado las redes. Una en particular, fue cuando estaban cenando muy junticos y él le agarró la cintura. A partir de allí, todos han estado entusiasmados con la idea de que la barranquillera esté con el británico.

Sin embargo, a una persona en particular no le ha gustado para nada el acercamiento que ha tenido Shaki y Hamilton. Se trata de Piqué, su anterior pareja y con quien no ha tenido una buena relación en los últimos meses. Este tema se tocó en la Kings League y uno de los participantes le cuestionó a Kun Agüero si apoyaba algún piloto inglés.

Y él dijo que sí, el que es el número uno y Piqué le dice "pero el número uno es inglés? y Kun le dice: "Soy ‘fan’ de Hamilton, me gusta Hamilton, ¿cuál es el problema?".

Al escuchar esto, Gerard no se puede contener más y responde "Ya está, es ‘fan’ de Hamilton. Ya está, ¿qué pasa?". Por lo que muchos afirmaron que él se molestó porque lo mencionaron, tras los rumores de Shakira con el piloto de la F1.

Por otra parte, unos dicen que también puede estar molesto de que la intérprete de 'Acróstico' haya ido al mismo restaurante que fue con Piqué ahora junto a Lewis. Al parecer, el inglés y ella habrían durado bastante tiempo en aquel sitio, en donde estuvieron en compañía de Neymar, futbolista brasileño.