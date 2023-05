Reviven foto de Piqué con Hamilton en medio de rumores con Shakira: ¿La ex del amigo no se toca?

La foto se ha vuelto viral, en medio de los rumores de Shakira y la supuesta relación que tendría con Lewis Hamilton.

La novela entre Shakira y Gerard Piqué continúa. En esta ocasión porque la barranquillera estaría saliendo con Lewis Hamilton. Recientemente, los vieron muy junticos en un yate y los internautas no perdieron oportunidad para alarmarse por la supuesta relación que ella habría empezado con el piloto de la F1.

Su primer acercamiento, habría sido en un restaurante el pasado siete de mayo. Allí se ve muy elegante a Shaki con un vestido abierto por la parte de atrás y un bolsito pequeño de color negro.

Luego sucedió lo del yate. Hubo una captura en donde la intérprete de 'Acróstico' estaba muy sonriente, mientras el piloto la miraba fijamente. Aquí las redes estallaron, porque nunca pensaron que estos dos podrían tener algo, ¿será cierto?

Ahora bien, los seguidores metieron la cucharada y encontraron una foto de Gerard Piqué junto a Lewis Hamilton. La imagen la subió el exfutbolista a su cuenta de Instagram el 12 de mayo de 2018.

A los dos se les ve muy sonrientes y hasta el español aparece con sus dos hijos, Milán y Sasha, al lado de uno de los carros de la Fórmula 1. Varios quedaron asombrados y dijeron que la ex del amigo no se toca. Aunque no se ha confirmado que estén juntos, las imágenes hablando por sí solas y podría ser cierto ¿Qué piensas?

Hay que destacar que, a Shakira no solo se le ha visto con este piloto. También fue captada con Tome Cruise en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.

Sin embargo, el periodista español, Jordi Martín, confirmó que entre ellos dos solo hay una linda amistad y de hace varios años. Por lo cual, de ahí no iba a pasar nada