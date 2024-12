El triángulo amoroso que estremeció a Colombia sigue dando de qué hablar meses después. Todo comenzó el pasado 10 de marzo, cuando Alejandro Estrada le pidió el divorcio a Nataly Umaña en plena transmisión en vivo de La Casa de los Famosos, el popular reality del canal RCN que pronto estrenará su segunda temporada.

El momento fue visto por millones, dejando boquiabiertos a los televidentes.

Estrada, quien participó en la última temporada de MasterChef Celebrity (cuya ganadora fue Paola Rey), ingresó a la Casa en donde estaba Umañan para enfrentar a su esposa tras descubrir que había tenido una relación con Miguel Melfi, cantante panameño y compañero en el programa.

La situación desató un escándalo que rápidamente inundó redes sociales y titulares, convirtiendo a Umaña en el centro de críticas, tanto de sus compañeros de reality como de seguidores del actor.

"Era la única forma de cerrar esa etapa de mi vida"

Meses después del polémico episodio, Umaña, quien fue presentadora de los premios Instafest 2024 realizados el pasado fin semana, aprovechó la ocasión para reflexionar sobre lo ocurrido. Durante el evento, la actriz habló abiertamente sobre la infidelidad y el fin de su matrimonio de 12 años:

"¿Qué hice? Me metí a un reality y le di besitos a un niño y de todo pasó. Tenía una relación de doce años y, obviamente, me juzgó Colombia entera. Lastimosamente, el 98% de esas críticas vinieron de mujeres", expresó Umaña ante los medios.

La actriz también aseguró que su decisión fue una forma de liberarse de una relación que describió como codependiente:

"La gente cree que entré a terapia para latigarme porque perdí una relación, pero no. Yo no sabía cómo salir de esa relación. Nosotros éramos codependientes y lo normalizábamos. Aunque no fue la manera adecuada, fue la única forma en que podía ser feliz y libre".

Matrimonio fracturado desde antes del reality

Esta no es la primera vez que Nataly Umaña reflexiona sobre el tema. En el pódcast 4U Sin Filtros, la actriz compartió detalles sobre los problemas que enfrentaba con Estrada antes de La Casa de los Famosos. Según ella, ambos sabían que su relación estaba en crisis, pero ninguno tenía el valor de terminarla.

"Eso fue como caer a un vacío social muy grande, pero en el reality me di cuenta de que venía muy mal con esa persona. Ninguno de los dos tenía el coraje de ponerle punto final", comentó Umaña.

"No dimensioné cómo afectaría a Alejandro"

En el mismo pódcast, Nataly también reconoció que la infidelidad nunca había sido parte de sus valores y que tomó la decisión como una salida definitiva.

"Nuestro código era nunca una infidelidad, pero sentí que era la única manera de cerrar esa etapa. Admito que no consideré los sentimientos de Alejandro ni dimensioné el impacto que tendría en él", explicó.

La actriz aseguró que los primeros años de su matrimonio fueron felices, pero la monotonía se apoderó de la relación. Aunque lamentó la forma en que manejó la situación, también dejó claro que hoy en día busca su felicidad y espera que Estrada encuentre la suya.

"No fue la manera adecuada, pero sabía que no habría un punto medio después de mis acciones. Yo voy a ser feliz, y él también".

El desenlace de una relación de 12 años

Lo ocurrido en La Casa de los Famosos marcó un antes y un después para Nataly Umaña. Hoy, su historia es un recordatorio de que, aunque los finales pueden ser dolorosos, también pueden ser un punto de partida para una nueva etapa.

La actriz continúa enfocada en su carrera, mientras que el público sigue dividido entre quienes critican sus decisiones y quienes empatizan con su búsqueda de libertad personal. Lo que es seguro es que este capítulo seguirá siendo parte del debate en redes y medios por mucho tiempo más.