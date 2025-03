Pipe Bueno rompe en llanto al anunciar su primera gira en EE.UU. tras 17 años de espera

Pipe Bueno está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. Mientras su canción Me Recordarás, junto a Grupo Firme y Yera, arrasa en plataformas digitales, el cantante colombiano sorprendió a sus seguidores con una emotiva noticia: su primera gira en Estados Unidos.

El anuncio lo hizo a través de un conmovedor video en Instagram, donde no pudo contener las lágrimas al hablar de este gran logro. "Siempre fue mi sueño cantar en Estados Unidos. Me tomó 17 años llegar hasta aquí, pero cuando uno hace las cosas bien, Dios lo recompensa", expresó el artista con la voz entrecortada.

La gira ‘Pipe Bueno USA 2025’

El tour, titulado Pipe Bueno USA 2025, marca un nuevo capítulo en su carrera. Aunque aún no se han revelado todas las fechas, se confirmó que su primera presentación será el 20 de septiembre en el James L. Knight Center de Miami, Florida.

Con su característico entusiasmo, Pipe Bueno invitó a sus seguidores a acompañarlo en esta nueva etapa: "Espero emborracharme hasta la chimba con ustedes en estos conciertos, que compren sus boletas y que no se queden por fuera, porque les voy a dar un show con todo el amor del mundo".

Un sueño cumplido después de 17 años

Desde sus inicios a los 16 años, Pipe Bueno ha sido un referente de la música popular en Colombia y Latinoamérica. Sin embargo, llevar su música a escenarios estadounidenses era un hito que parecía inalcanzable. A lo largo de los años, vio a colegas y amigos lograrlo mientras él esperaba su momento. Ahora, con 33 años, finalmente puede celebrar este paso y compartirlo con sus fans.

La noticia ha generado una ola de emoción en redes sociales, donde sus seguidores han celebrado con él este logro. Sin duda, esta gira marca un antes y un después en su carrera y refuerza su presencia en la escena internacional. ¿Será este el inicio de una nueva etapa para Pipe Bueno en la música global?