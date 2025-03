Antonio de la Rúa y Daniela Ramos confirman su separación: ¿Shakira tiene algo que ver?

El mundo del entretenimiento ha quedado sorprendido con la reciente confirmación de la separación entre Antonio de la Rúa y la colombiana Daniela Ramos. La noticia ha generado una ola de especulaciones, especialmente porque algunos seguidores de Shakira han comenzado a preguntarse si esto podría significar un reencuentro entre la barranquillera y su expareja, con quien tuvo una relación de más de una década.

Le puede interesar: Donatella Versace sorprende al mundo de la moda: deja la dirección creativa de Versace y anuncia a su sucesor

¿Quiénes son Antonio de la Rúa y Daniela Ramos?

Antonio de la Rúa es un empresario argentino y fue pareja y mánager de Shakira por más de 10 años. Su relación con la cantante terminó en 2010 en medio de una sonada separación que incluyó disputas legales. Poco después, la artista inició su historia de amor con Gerard Piqué, mientras que De la Rúa siguió con su vida y comenzó una relación con Daniela Ramos, modelo, DJ y madre de sus hijos.

Daniela, quien reside en Berlín, Alemania, donde estudia ingeniería de sonido, confirmó en una entrevista con el espacio en el programa La Red que su amor con el argentino llegó a su fin. Sin embargo, explicó que han decidido mantener una buena relación por el bienestar de sus hijos y continuar viviendo en la misma ciudad.

“Acordamos seguir en la misma ciudad hasta que los niños crezcan y estamos en contacto todo el tiempo”, declaró la DJ, aclarando que aunque están separados, comparten un modelo de crianza llamado “hogar nido”, donde los niños permanecen en la misma casa y los padres se turnan para vivir con ellos.

Lea también: Donatella Versace se va de su icónica marca: Shakira y las estrellas de la moda reaccionan con homenajes

¿Shakira tiene algo que ver en esta ruptura?

El nombre de Shakira ha aparecido en medio de la separación debido a que, según Daniela Ramos, Antonio le pidió que compartiera con la cantante en el pasado, ya que la barranquillera quería conocer a sus hijos. “Nos vimos una vez que coincidimos en Ibiza, España, pero mi relación con ella es nula. Solo en esa ocasión almorzamos y charlamos normal”, afirmó.

Sin embargo, a pesar de que no hay señales de que Shakira esté involucrada en esta separación, los fans no han tardado en especular sobre una posible reconciliación entre la cantante y su ex. Este rumor cobra fuerza debido a que Shakira también se encuentra soltera tras su mediática ruptura con Gerard Piqué en 2022.

Más noticias: Revelan cómo se enteró Shakira de la infidelidad de Piqué y el pésimo momento en que ocurrió

¿Es posible una reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa?

Aunque algunos seguidores sueñan con un reencuentro entre Shakira y Antonio, la realidad es que la cantante ha estado enfocada en su carrera, su vida en Miami y la crianza de sus hijos. Desde su separación de Piqué, ha lanzado nueva música, ha sido reconocida con importantes premios y ha retomado su faceta de empresaria.

Por ahora, no hay indicios de que esta separación tenga algo que ver con la barranquillera, pero lo cierto es que cada paso en la vida amorosa de Shakira sigue siendo de interés mundial. ¿Será solo una coincidencia o el destino volverá a cruzar sus caminos?