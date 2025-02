El cantante colombiano Pipe Bueno sorprendió a sus seguidores al revelar que materializó un curioso deseo relacionado con su prometida, la influencer Luisa Fernanda W. Lo que comenzó como un comentario en tono jocoso terminó convirtiéndose en realidad, generando múltiples reacciones en redes sociales.

Aunque parecía solo una ocurrencia, Pipe Bueno compartió recientemente en sus redes sociales que su esperado molde finalmente había llegado. Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue recibir no solo el del seno izquierdo, sino también el del derecho.

"Me llegó por fin el molde, no solo de la izquierda, sino de las dos. Siento que ellas me gritan: 'Me recordarás cada que salgo de viaje'. Los que me siguen saben de lo que estoy hablando", escribió el artista, demostrando su característico sentido del humor.

Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios sobre el curioso gesto. Mientras algunos lo tomaron como una muestra de cariño y complicidad, otros lo vieron como una ocurrencia divertida y poco convencional.

Por su parte, Luisa Fernanda W también reaccionó con humor, reafirmando la naturalidad con la que la pareja suele compartir aspectos de su vida. Su espontaneidad ha sido clave para el éxito de ambos en plataformas digitales, donde cuentan con millones de seguidores.