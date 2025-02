En el mundo de las redes sociales, donde los trends virales son el pan de cada día, Luisa Fernanda W ha logrado captar la atención de miles de usuarios al unirse a uno de los trends más populares en TikTok: “maquillándome con los audios de mi novio”. La influencer y empresaria, quien es conocida por su cercanía con sus seguidores, sorprendió a sus fans con un video en el que mostró su rutina de maquillaje mientras sonaban audios íntimos enviados por Pipe Bueno, su pareja y cantante de música popular.

¿De qué trata este trend y cómo participó Luisa Fernanda W?

El trend consiste en que los usuarios realicen su rutina de belleza mientras reproducen audios de su pareja, compartiendo momentos espontáneos y cotidianos de sus conversaciones. Luisa, fiel a su estilo auténtico, mostró a sus seguidores algunos de los mensajes que Pipe le ha enviado a lo largo del tiempo. Estos audios son una mezcla de románticos, cómicos e incluso algo subidos de tono, lo que generó reacciones diversas entre quienes vieron el video.

Entre los fragmentos más destacados de los audios, Pipe expresa mensajes como: “Oiga mor, pilas pues que ya estoy llegando, estoy como estresado, listo, necesito que me relajes” o “Mi amor lindo, te amo mucho, te mando muchos besos, estoy levantándome a trabajar, me levanté extrañando tus nalgas al lado mío y a mis bebitos”. Estas grabaciones muestran un lado espontáneo y cercano de la relación, lo que no pasó desapercibido para los seguidores de Luisa Fernanda.