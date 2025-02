Los pasajeros de TransMilenio jamás imaginaron que su viaje se convertiría en un espectáculo en vivo. En la noche del 24 de febrero, el cantante de música popular Pipe Bueno sorprendió a los usuarios del sistema de transporte con una presentación inesperada que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Con micrófono en mano y acompañado de Nico Hernández y un grupo de músicos, Pipe Bueno subió a un articulado e interpretó varios de sus éxitos. Los pasajeros, atónitos, no tardaron en sacar sus celulares para registrar el momento, mientras algunos coreaban las canciones y otros simplemente miraban con asombro.

Le puede interesar: Karina García lo cuenta TODO en La casa de los famosos ¡Mira qué confesó!

Un concierto improvisado que se volvió viral

El show no solo quedó dentro del bus, pues al llegar a una de las estaciones, el artista aprovechó para interactuar con el público, tomarse fotos y agradecer el cariño de la gente. Su gesto generó una oleada de reacciones positivas en redes sociales, donde muchos aplaudieron su sencillez y cercanía con sus seguidores. Sin embargo, no todos estuvieron felices, ya que algunos fans lamentaron no haber estado en el lugar para disfrutar de la presentación en persona.

Más noticias: La Jesuu regresó con todo y destrozó a Yaya en ‘La Casa de los Famosos’: le dijo de todo

Pipe Bueno y su conexión con el público

Esta no es la primera vez que Pipe Bueno realiza este tipo de presentaciones sorpresivas. En varias ocasiones, el artista ha salido a la calle para llevar su música a espacios públicos, incluyendo una serenata improvisada junto a Jhonny Rivera en 2024, también en TransMilenio. Sin duda, estas iniciativas refuerzan el vínculo entre Pipe Bueno y su público, demostrando que su talento y carisma van más allá de los escenarios tradicionales. ¡Quién sabe dónde sorprenderá la próxima vez!