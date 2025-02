La creadora de contenido Valentina Ruiz, conocida en redes sociales como La Jesuu, fue la más reciente eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2025. Su salida generó sorpresa entre los seguidores del reality, ya que cuenta con una gran comunidad en plataformas digitales.

La influencer terminó en la placa de eliminación luego de que Cristian Pasquel, el penúltimo eliminado, la escogiera para estar en riesgo. Al conocer el veredicto, La Jesuu no pudo ocultar su impacto y expresó su preocupación por las decisiones que tomó dentro del programa, asegurando que sentía que "había dañado su vida".

¿Qué dijo La Jesuu sobre Yaya Muñoz?

Antes de abandonar el reality, La Jesuu aprovechó su última intervención para lanzar fuertes declaraciones contra Yaya Muñoz, una de sus excompañeras, a quien calificó de "hipócrita y cizañera".

"Yaya, no sé si recuerdas lo que te dije en el cuarto de maquillaje sobre que eras una gran persona. Hoy, con el panorama claro, me retracto", expresó. Además, señaló que la consideraba "falsa y peligrosa", asegurando que "ni siquiera Coco se hubiera atrevido a tanto".Ante estas acusaciones, Yaya intentó responder, afirmando que su opinión no le afectaba y que cada persona tiene su propia percepción.

¿A quién dedicó su mensaje de despedida?

A diferencia del mensaje que le dirigió a Yaya, La Jesuu dedicó unas palabras llenas de gratitud a Emiro Navarro, a quien considera un gran amigo dentro del reality."Eres una persona increíble, cualquier ser humano anhelaría tenerte en su vida. Te voy a apoyar hasta el final", expresó con emoción.

Sin embargo, también le hizo una advertencia:"Recibe el mensaje y juega solo. No cometas mis mismos errores porque los enemigos pueden estar al lado, respirándonos en la nuca".

