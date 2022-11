Paola Jara y Jessi Uribe tendrían los días contados, según famosa vidente

Según la vidente a los tortolitos les quedan dos años de matrimonio.

Muchas personas creen en videntes, chamanes y demás cosas con las que suponen atraerán al amor de su vida o conseguirán lo que quieran , pero también están aquellos escépticos que no creen en ello y no le prestan atención a lo que dicen en algunos casos, son charlatanerías .

Independientemente si cree o no, en ocasiones, por simple morbo deciden creer solo si le pasa a alguien más, como en el caso de Paola Jara y Jessi Uribe que, según una vidente, esa relación ‘no llegará a buen puerto’.

Para nadie es un secreto que estos dos artistas mantienen una relación sentimental desde hace un poco más de 2 años. Recordemos que en los inicios del idilio hubo bastante polémica, pero sin importar el qué dirán, la pareja ha validado su amor y se les ha visto muy 'contenticos' y felices.

Pero, como en toda historia de amor, siempre habrá alguien que se quiera ‘tirar todo’. Es este el caso de la vidente Lilian Estrada, quien en una entrevista que le realizaron dijo; “A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados. No les he visto nunca un futuro, los veo ennoviados, los veo felices, los veo, mostrando muchas cosas, apartamentos, pero no les veo ese futuro de amor y entrega total, eso se termina…Es más, voy a adelantar algo: Jessi se va a enamorar de otra mujer, con esa sí se va a quedar y va a tener dos hijos”.

Cualquiera ante esas palabras se mostraría incrédulo por tanto detalle entregado, pero solo sus seguidores sabrán si las toman o no en serio. Dichas declaraciones fueron entregadas el 29 de julio del año pasado, pero se volvieron furor nuevamente. El intérprete de ‘Dulce pecado’ al conocer estas palabras, publicó en su cuenta de Instagram de forma burlona: “Que alguien le diga a la clarividente que si no sabe en qué cae la lotería o aunque sea el chance de mañana pa’ ver si le agarramos así sea una patica”. Y usted, ¿cree que se dé lo que dijo la vidente?