Paola Jara también ha sufrido por amor; en su vida pasó un ‘pobre perro’

Sin embargo, en entrevista con "Desenchufados", la cantante de "Mala mujer" confesó que ha sufrido y le ha tocado vivir situaciones de cachos y de grandes decepciones amorosas, pues hasta han pasado por su vida "Pobres perros", como lo dice en una de sus canciones.

"Todas esas las he sufrido, quisiera encontrar el primero que no ha sufrido por amor", expresó.

Además, sobre aquel pobre perro en su vida, dijo que lo vivió pero ya hace muchos años en su vida.

Por su parte, Américo aceptó que le ha tocado vivir los distintos escenarios del amor, pues tiene más años que Paola y cree que eso le hace haber experimentado más situaciones.

"Me ha tocado vivir los distintos escenarios del amor, sufrir, seguramente he hecho sufrir y ya a esta altura, una historia más consolidada, más tranquila. Todos mis tickets de la juventud ya los ocupé, así que ahora ando mucho más tranquilo y por supuesto más sólido, un amor que me ayuda muchísimo a afrontar, a vivir, a acompañarme a todas mis experiencias y en mi trabajo", agregó el artista chileno.