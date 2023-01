Yina Calderón confesó que Paola Jara le causa fastidio: "me chocan las mujeres así"

La influencer se destapó y sin pelos en la lengua, explicó por qué la cantante no es de su querer.

Pues hace poco desató cientos de opiniones diferentes tras pronunciarse contra una pareja de artistas famosos. La exprotagonista de nuestra tele, aseguró que no se la lleva bien con Jessi Uribe y Paola Jara.

Puedes ver: Yina Calderón mostró su doloroso tatuaje: "si son berraquitos háganlo en su cuerpo"

En medio de una entrevista con una emisora local, la empresaria de fajas confesó los motivos por los que no tiene en buen concepto a estos famosos.

Afirmó que en algún momento compartió espacios con Paola Jara, pero que a Jessi Uribe no lo conoce en persona. Así mismo, expresó que su amigo 'El rey de las extensiones' atendía a Sandra Barrios y fue en ese local en donde conoció a la ex del cantante popular.

Explicó que vio a la señora llorando en muchas ocasiones, mientras que Paola Jara enviaba videos diciendo que le estaba cuidando al marido.

“Yo vi, muchas veces, a esa señora llorando, que esta muchacha (Paola) le mandaba videos que cuidaba el marido, cuando se lo estaba comiendo y ella, con los hijos, en la casa. Perdónenme, pero es la verdad. Desde ahí, no es que Paola me haya hecho nada, pero me causa fastidio, es la verdad”, dijo.

Lee también: Yina Calderón envió mensaje tras la muerte de Valentina Trespalacios: "toca estar con los ojos bien abiertos

"Me pongo a pensar; Si yo tuviera cuatro hijos, estoy con un ‘man’ en las buenas y en las malas, viene otra y ella sabía que era casado. Me chocan las mujeres así”, agregó.

Para concluir con sus desencuentros con los famosos, habló también de los influencers, Yina Calderón expresó que no se habla, ni se lleva bien con ninguno.

"No la voy con ninguno: ni con Cossio, ni con Valdiri, ni con ‘La liendra’... no sé si la del problema, entonces soy yo. Pero entre todos, la que menos mal me cae siento que es ‘Epa Colombia’ porque siento que tiene cosas parecidas a mí como el sector de donde venimos y cómo nos ha tocado en la vida", expresó la también DJ.