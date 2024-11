En agosto de este año se conoció que, luego de 12 años de relación, el matrimonio de Carla Giraldo y Mauricio Fonnegra llegó a su fin. Fue a través de un programa de entretenimiento que se dio la noticia de que dicha ruptura se habría dado poco después de que finalizó la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, reality conducido por Giraldo.

Las razones de la separación no son claras, y hasta el momento, la actriz y el empresario no se han referido al tema. Sin embargo, al revisar sus redes sociales, se pudo constatar que no se siguen mutuamente y que Carla eliminó todas las fotos con el padre de sus hijos.

Ahora, tres meses más tarde, la también actriz habría dado indicios de que el amor ha tocado su puerta una vez más. Y es que, hasta hace unos días, Carla Girado fue vista muy bien acompañada en un concierto de Manuel Medrano, mismo que se llevó a cabo en Bogotá. En unas imágenes difundidas en redes sociales, se le vio abrazando y besando a un hombre, que más tarde fue identificado como Roberto Asís, un empresario originario de Cartagena.

Asís, con una destacada presencia en los medios sociales y empresariales, demuestra un amplio interés en diversos sectores como la tecnología, la moda y el fitness.

Sin embargo, lo que ha dado de qué hablar es que este hombre se casó hace dos años con la estilista colombiana Pamela García. Según detalló la revista Vogue de México, Asís y García crecieron viviendo uno frente al otro en Cartagena, pero fue hasta 2017 que se conocieron mientras trabajaban en Miami en un rodaje para una tienda de Roberto que vendía artesanías.