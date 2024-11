Diego Trujillo, reconocido como uno de los actores más destacados de las telenovelas colombianas tras trabajar en más de 25 novelas como ‘El capo’, ‘A corazón abierto’, entre otras, así como en más de 10 películas y varias obras de teatro, recientemente compartió varias anécdotas de su vida personal y, además, no dudó en hablar sobre la situación del país.

En una entrevista con la española Eva Rey, Trujillo reveló que se hizo la vasectomía hace dos años, pero antes contó por qué “se demoró” para tomar dicha decisión.

Asimismo, recordó que luego de someterse a la vasectomía, experimentó uno de los episodios más “indignantes” en su vida. “Cuando me desperté de la anestesia, estaba con una bata en una silla inclinada en la sala de recuperación. Tenía dos enfermeras a cada lado y una al frente tomando fotos. Yo capado y me estaban tomando fotos. Cuando entré en razón ya se habían ido”, contó el artista.

Según relató el actor, una terrible experiencia de hace unos años atrasó el procedimiento para no tener más hijos. “Me hicieron una cirugía absolutamente innecesaria que fue una pesadilla”, aseveró. “Me descubrieron una masa en el abdomen y tras realizar varios descartes los médicos quedaron con tres opciones: tumor desmoide (benigno) o dos tipos de cáncer. La manera de averiguar era con laparoscopia y descubrieron que era un desmoide pero, aun así, me abrieron. No pudieron hacer nada, en cambio me dejaron 20 días con el intestino paralizado caminando por un corredor con una bolsa de suero”.

¿Qué dijo Diego Trujillo sobre Gustavo Petro?

En medio de la entrevista, Eva Rey quiso conocer un poco más sobre la afinidad de Diego Trujillo en cuanto a la política, y el artista indicó que votó por Petro pero que está decepcionado con la labor del presidente.

“Yo voté por Petro, no porque sea petrista, pero estoy superdecepcionado, me parece que todo se quedó en retórica, todo se quedó en sembrar el odio entre opositores. Me asusta que gane la derecha, añoro un centro, pero si no hay la opción votaría en blanco. Prefiero a Fernando Gavíria, Fajardo me parece un tibio”, concluyó.