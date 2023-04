Novia de Yeferson Cossio aumentó rumores de embarazo: "ya quiero que se le note"

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, estaría embarazada

"El no pues que no quería hijos y por eso se dejó con la ex?", Él está más dolido, no sabe que hace", "Las cosas se hacen en silencio", "Es falso, solo es broma", "Despertó la muñeca Anime", Él ya se operó", "No puede tener hijos", "Seguramente es marketing", entre otros.

Hasta el momento no se sabe si es cierto, pero muchos insisten en que todo es una estrategia para aumentar seguidores. O quizá por algún proyecto que viene en camino.

Hay que recordar que Yeferson Cossio, recientemente, subió un video en donde Carolina Gómez fue la que más llamó la atención. Ella se encontraba en toalla y muy al natural, pero los seguidores la criticaron.

"Qué cambio sin maquillaje y ediciones", "Mucho filtro y maquillaje, "Totalmente diferente, "Acertamos no es tan bonita", "Parece otra", "Es un hombre", "Es muy diferente sin filtros", "No es bonita", " Su ex sí muy linda", fueron algunos de los comentarios.

Recientemente, apareció en un video, donde hacía de muñeca, y muchos quedaron impresionados por su actuación. Por lo cual, algunos recordaron aquel clip y dijeron que se veía muy diferente.