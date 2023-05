Nodal reveló cómo quiere llamar a su hijo, pero a Cazzu no le gustaría ni cinco ¿Tan feo es?

En medio de dichas declaraciones, el cantante de regional mexicano habló de su bebé en género femenino, lo que dio pie para que se especulara sobre el género del hijo que viene en camino.

Por otro lado, respondiendo a unas preguntas rápidas del influencer Camilo Triana, Nodal habló sobre el nombre que le gustaría ponerle a su hijo en caso de que fuera varón, y aunque antes de su respuesta aseguró que a Cazzu no le gustaría, se atrevió a dar públicamente el nombre.

"Si fuese niño... la mamá no me dejaría, pero a mi me gustaría que se llamara Zoro", fueron las palabras del artista.

Ahora bien, Cristian también aseguró que si fuera niña aún no tienen un nombre pensado.