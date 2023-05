Nodal revela que se quitará tatuajes del rostro por su bebé: "quiero que conozca mi carita"

Nodal ha sido tendencia en los últimos días y en esta ocasión habló sobre su futuro hijo.

Ellos están más felices que nunca y más ahora que confirmaron que tendrán a su primer bebé. Por lo cual, el cantante de música popular quiso decir un par de palabras de agradecimiento y de anunciar que pronto se convertirá en padre.

"A todos mis fans de corazón, que siempre están para mí, que siempre están apoyándome, darles la noticia que ya no soy un papacito... ahora sí soy un papá y quiero agradecerles por todo el amor. ¡Así que arriba, abajo, al centro y pa' dentro", expresó el mexicano.

Ahora bien, luego de toda esta novela, el intérprete de 'Botella tras botella' aseguró recientemente en una entrevista, que quiere quitarse los tatuajes de su rostro para que su criatura conozca cómo realmente es su cara.

"Me quiero ver limpio, me gustan mucho mis tatuajes, amo los tatuajes, pero me gustaría que mi hija conozca mi carita limpia. Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y en su momento me nació, pero afortunadamente esos se borran", expresó.

En medio de este 'clip' habría confesado que su bebé es una niña y cuando le volvieron a preguntar, dijo que su sueño es tener una niña. Por eso, se refirió a su criatura como una niña, ¿será cierto o ya sabe su género?