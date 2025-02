Según lo visto en el programa, Norma Nivia ganó el liderato después de superar una prueba que combinaba destreza y memoria. Su victoria ha generado opiniones divididas entre los demás participantes. Algunos de sus compañeros han expresado su sorpresa y admiración por su habilidad y estrategia, mientras que otros han mostrado su descontento y frustración por no haber podido ganar el liderato.

En particular, La Liendra, Mateo Varela, el 'Negro' Salas y la Abuela, quienes también compitieron por el liderato, han expresado su respeto por la habilidad de Norma Nivia, pero también han manifestado su determinación de seguir luchando por el poder en la casa.

La victoria de Norma Nivia ha generado un gran interés en las redes sociales, donde los fans del programa han estado debatiendo y analizando su estrategia y habilidades. Pues, en el capítulo 10 se pudo ver cómo invita a todos a su cuarto a jugar ping pong y ajedrez: “el cuarto está listo para jugar ping pong cuando quieran”. Además, coloca en prioridad que los granos deben ser los alimentos que más deben consumirse en el mercado de la semana porque es lo que más rinde”, y con esto evitar que todos pasen hambre en la casa.

Inmediatamente, se muestra a La Jessu' comentándole a Yaya Muñoz, Emiro Y Karina que, “dentro de mí no quisiera ir como en contra de ella, como que siento que hemos conectado bastante. Entonces, yo no siento que, de pronto, ella pensaba que de pronto le podía tirar a ella, ¡y yo decía nooo creoo!.

Por otro lado, al parecer, a Yaya no le cayó muy bien la elección de Norma como líder de la semana y esto fue lo que le dijo a Marlon en la cocina: “¿A ti te cae bien ella? (...), y siento que ella es una bomba de tiempo (...), tiene muchos cambios, ella no me cae tan mal, pero tiene unos comportamientos que no me terminan de caer y siento que es muy de jajaja”.

En resumen, el último capítulo de La Casa de los Famosos Colombia 2025 ha sido emocionante y lleno de giros inesperados, y el drama sigue aumentando. Los fans del programa están ansiosos por ver qué sucederá en los próximos capítulos.

¿Quién será el próximo en ser eliminado? ¿Quién ganará el próximo liderato? Solo hay que seguir viendo para descubrirlo.