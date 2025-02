Carlos Mauricio Gómez, influencer conocido con el alias de La Liendra, recibió una visita muy especial en La casa de los famosos durante el viernes 14 de febrero, justo en la celebración de San Valentín. Su novia, Daniela Duque (Dani Duke), entró a la casa, y como es costumbre en el reality, lo hizo cuando estaban haciendo la dinámica de congelados, en la que los participantes no pueden moverse.

Sin embargo, La Liendra no pudo resistirse y se movió para abrazar a Dani, de modo que rompió la regla principal de la actividad. Y es que la pareja del joven influencer llegó con toda, cargando una osita de peluche y buscándolo: tan pronto lo vio, se abalanzó sobre él y empezó a besarle la mejilla.

"Novio, te voy a decir una cosa: lo papacito que te ves. Te traje una osita que se llama Dani. Le puse corona porque es una princesita como yo. Te veo todo el día, todas las horas. Tú ya sabes cómo soy de obsesionada. No me dejas dormir. Me estoy durmiendo a las dos de la madrugada viéndolos a todos. No estoy yendo al gimnasio por culpa de ustedes", dijo Dani, mientras le sujetaba las manos a La Liendra y con un tono amistoso. Él sonreía y sus ojos lagrimeaban.

"Novio, lo estás haciendo increíble. ¿Te acuerdas de por qué quisimos que vinieras tú acá? Para que la gente conociera lo grandioso que tú eres. Las gente está conociendo el hombre que eres", agregó ella y le limpió las lágrimas. "¿Tú sabes todo lo que yo siento por ti?... Mira que pongo el televisor, escucho tu voz y empiezo a buscarte".

Inmediatamente, Dani Duke empezó a hacerle un resumen de cómo estaba la familia: "Tu mamá está bien. Tu familia está bien. Nanda está trabajando, la contrataron. Todo el mundo te mandó saludes". Y en ese momento Carlos Mauricio no resistió y la abrazó, llorando, y la besó. La voz del Jefe interrumpió el romántico momento: "Dani, gracias por tu visita, sal de la casa".

Las reglas son claras: La Liendra podría ser sancionado

La página del Canal RCN tiene un enlace dedicado a explicar la dinámica de los congelados, con un subtítulo especial sobre los castigos que se podrían aplicar si alguien se mueve: "La persona encargada de decidir qué sanción se aplicará es el Jefe, ya que él es la única autoridad dentro de la casa que tiene la potestad de determinar cuál será el castigo correspondiente", explica el canal.

Y, dependiendo de lo que considere el Jefe, la sanción puede ser severa o suave: "Estas sanciones suelen ser impredecibles y pueden variar según la gravedad de la infracción".

Hasta ahora no se sabe qué le pasará a La Liendra, pero las reglas son claras.

