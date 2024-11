Cuando creías que lo habías visto todo en las redes, llega Melissa Gate con sus declaraciones que, como un golpe maestro, desatan un escándalo de proporciones épicas. La creadora de contenido antioqueña, que lidera las votaciones para entrar en La Casa de los Famosos 2 con un arrollador 37% de apoyo, se lanzó al ataque directo contra Yina Calderón y su aliada en la polémica, Epa Colombia. ¿La razón? Sus decisiones de imagen.

“Están deformadas”: las palabras que incendian Instagram

No hay que ser seguidor acérrimo de Melissa Gate para saber que no se anda con rodeos, y esta vez lo demostró con más fuerza que nunca. Durante una entrevista, la influencer dejó caer una bomba al hablar sobre la apariencia de Calderón y Epa Colombia: “Están deformadas (…) Tu cirujano plástico te odia, te detesta, te hace un mal; de verdad, tu maquillador está en tu contra”. Sí, leíste bien. La antioqueña no solo sugirió un cambio de asesores, sino que dejó claro que, en su opinión, la imagen que proyectan ambas empresarias simplemente no vende.

¿De dónde viene este choque de titanes digitales?

El drama comenzó cuando Yina Calderón, que nunca se queda callada, mostró su descontento con la posible entrada de Gate al reality de RCN. Calderón, famosa por sus intervenciones como DJ y su negocio de fajas (y por estar en el ojo de las tormentas mediáticas), criticó el contenido de Gate y, de paso, dejó claro que ella misma se veía más merecedora de un puesto en el show. Melissa, fiel a su estilo, no dejó pasar el ataque y respondió en grande. Pero lo que encendió más los ánimos fue la percepción de Gate de que las críticas de Calderón tenían un tono “amenazante”, un paso más en esta escalada de hostilidades.

El público, juez y jurado en esta pelea digital

Las reacciones en redes han sido tan rápidas como los memes en Twitter tras un escándalo de la farándula. Mientras unos aplauden a Gate por decir lo que piensan muchos y no se atreven a expresar, otros saltan en defensa de Yina Calderón y Epa Colombia, defendiendo la libertad de cada uno para decidir cómo quiere verse. Pero si algo está claro es que Melissa Gate tiene un ejército de seguidores fieles. Sus casi 33 millones de fans en Instagram no solo la han catapultado como favorita para el reality, sino que han hecho de cada uno de sus comentarios un evento digno de análisis.