Ornella Sierra se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más aclamadas por el público, tras su participación en la primera temporada de La casa de los famosos, reality en el que fue vinculada amorosamente con el cantante Miguel Bueno, sin embargo, recientemente desmintieron esos rumores y se conoció el verdadero novio de la influencer.

¿Quién es el novio de Ornella?

Se trata del empresario barranquillero Farid Pineda. La noticia, que ha generado gran expectativa entre sus seguidores, fue revelada por el propio Pineda en una reciente entrevista. Farid Pineda es un reconocido empresario barranquillero con una trayectoria sólida en el mundo de los negocios. Además de sus emprendimientos, se ha destacado por su discreción y bajo perfil. Sin embargo, su relación con Ornella Sierra lo ha colocado en el centro de atención.

“Yo sí estoy saliendo con ella. Eso se nota; nosotros no nos escondemos; donde estamos, nos besamos, nosotros andamos. Se vuelve morb* porque nosotros no hemos salido a aclarar si andamos, pero es que no nos corresponde decir eso. Yo no soy influencer; yo no le debo mi vida al otro; tú sabes de mi vida lo que yo quiero que sepan”, dijo el influencer.