El presentador de ‘Catfish’, Nev Schulman, está vivo de milagro tras romperse el cuello en un accidente mientras se trasladaba en bicicleta. La estrella de MTV compartió en su cuenta de Instagram fotos desde el hospital, acompañadas de un extenso texto en el que detalla lo sucedido hace unos días, advirtiendo que las imágenes podrían ser perturbadoras debido a las graves lesiones.

“Me rompí el cuello, específicamente las vértebras C5 y C6. Son fracturas estables. No estoy paralizado. Mis manos fueron una incógnita por un momento, pero el cuerpo humano es asombroso, al igual que la gente que me ha apoyado”, relató Schulman.

Las fotos que compartió mostraban al presentador en una cama de hospital con un collarín, radiografías de la fractura en su cuello, y la cicatriz de la herida, así como imágenes de su proceso de recuperación.