Carolina Cruz, una de las presentadoras más queridas y admiradas del entretenimiento colombiano, ha demostrado con el tiempo ser una mujer de gran fortaleza, especialmente en su vida personal. Tras su separación de Lincoln Palomeque, y enfrentando desafíos como la salud de su hijo Salvador y la enfermedad degenerativa de su padre, Cruz ha revelado que, hace unos años, vivió un gran susto al estar cerca de padecer cáncer.

El resultado arrojó un NIC3, que indica la presencia de células muy anormales en la superficie del cuello uterino, las cuales, de no ser tratadas a tiempo, podrían convertirse en cáncer. “Esa lesión, en muchos casos, es originada por el virus del papiloma humano”, explicó la presentadora, y agregó: “Recuerdo que fue durísimo, porque me desmayé en el consultorio”.

Con ese diagnóstico, el siguiente paso fue una intervención quirúrgica. “Qué dolor y qué sensación tan desgarradora. Luego me dijeron que tenían que operarme y quitarme una parte del útero para evitar que eso creciera”. Meses después, Carolina Cruz tuvo que someterse a una nueva citología, y nuevamente los resultados no fueron favorables. La presentadora se vio obligada a realizarse otra biopsia y una segunda cirugía, donde le removieron más tejido del cuello uterino.

En ese mismo episodio de su podcast, Carolina Cruz habló también de la pérdida del que sería su segundo hijo. “Cuando tenía nueve semanas de embarazo, fui al control y el doctor me dijo: ‘Caro, hay algo que no me gusta. No le siento el corazón al bebé’. Fue como un baldado de agua fría”, recordó.

Ante esta dura experiencia, la presentadora mencionó que en un principio se sintió responsable, pero con el tiempo comprendió que no fue culpa de nadie. “Sencillamente, así tenía que ser y así lo tenía que vivir. En la misma sala de cirugía donde nació Matías, me hicieron un legrado. No entendía cómo podía estar en el mismo lugar donde había dado vida, perdiendo otra”, concluyó.