Ñejo estuvo al borde de la muerte: "Perdí una arteria"

Su amigo le indicó que debía ir a emergencias. Al llegar al hospital tenía una presión de 190 y el presentador concretó los datos y aseguró que cuando la presión arterial llega a 180 es hora de llamar al 911 (número de emergencias), dato que da cuenta de lo mal que estaba el cantante.

“Me interrogaron ahí, <papi, pero qué te metiste> Pero me dijeron, te tienes que quedar, creo que me preinfarté. Me hicieron un cateterismo y tenía las venas tapadas. Perdí una y las otras están mal”.