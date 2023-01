Colombia es el país donde más tiene negocios e inversiones, unas de los más recientes es el resort que está construyendo en una isla que compró en Guatapé, Antioquia. Además de esto, está haciendo en Cartagena, en una de las islas más famosas, Tierra bomba, un hotel 5 estrellas y para completar sus negocios en nuestro país es dueño de una línea de transportes.

“En Colombia tengo un negocio de transporte público y soy socio de un centro comercial en Llano grande Antioquia”, afirmó el cantante y empresario.

El artista dice que mientras tenga vida y tiempo va a seguir invirtiendo en más proyectos, indicó también que cada vez se le ocurren cosas nuevas, como es el caso de su propia bebida de tequila, la cual lanzará este 2023.

“A mí me gusta involucrarme en cada proyecto, que tú sientas a Nicky Jam cuando entras al proyecto”, agregó.

Le puede interesar: Nicky Jam y su confesión sobre su lujoso avión: "veo las rayas azules y me provoca tirarle piedra"

Nicky Jam no deja de sorprendernos, pues no solo es cantante, empresario, sino que, además lo hemos visto en la pantalla grande varias veces y para este año protagonizará la película “Regulators” junto a Will Smith, los dos artistas no solo actuarán, también son productores de esta cinta que une la acción y la comedia. Sin duda alguna más de una está esperando con ansias esta filmación que aún no tiene fecha de estreno.