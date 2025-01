La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia arrancó con todo el dramatismo que caracteriza a los realities de convivencia. Sin embargo, una de las mayores sorpresas de la noche fue la ausencia de Kata Otálvaro, modelo y Dj caleña, quien había sido anunciada como una de las participantes. La producción del programa explicó que la salida de Otálvaro se debió a que no llegó a tiempo al inicio del concurso. Pero ella contradijo esta versión y lanzó fuertes declaraciones en sus redes sociales.

Durante la primera gala, conducida por Marcelo Cezán y Carla Giraldo, se anunció que Kata Otálvaro había sido eliminada antes de siquiera cruzar la puerta de la famosa casa. "El Jefe", la figura de autoridad del programa, tomó la decisión alegando que su ausencia ponía en riesgo la dinámica de la competencia. Además, los presentadores insinuaron que no había comunicación con Otálvaro y que desconocían las razones por las que no había llegado al estreno.

Esta explicación dejó a muchos espectadores confundidos, especialmente porque Otálvaro era una de las personalidades más esperadas de la temporada. Las redes sociales no tardaron en encenderse con especulaciones y teorías sobre lo ocurrido.

La versión de Kata Otálvaro: "Ellos ya sabían"

Horas después de la gala, Kata Otálvaro utilizó su cuenta de Instagram para aclarar lo sucedido y lanzar serias acusaciones contra esta versión. En un extenso mensaje, afirmó que la producción ya tenía conocimiento de que no podría estar presente el día del estreno. “Hablamos la noche anterior y les avise que no iba a llegar a tiempo. Ellos ya sabían”, escribió, dejando en claro que la decisión de no permitirle entrar al concurso fue tomada de antemano.

Otálvaro también expresó su frustración ante la forma en que se manejó la situación en la transmisión, asegurando que fue pintada como irresponsable ante la audiencia. "No entiendo por qué dicen eso", comentó.

Reacciones del público y otros participantes

La controversia en torno a la salida de Otálvaro dividió opiniones en redes sociales. Algunos usuarios apoyaron a la modelo y criticaron al canal por no manejar el asunto de manera transparente.

Por su parte, algunos de los participantes del programa también opinaron sobre la situación. Aunque no se mencionaron nombres, varios hicieron comentarios durante la gala sobre la importancia de la puntualidad y el compromiso, lo que muchos interpretaron como indirectas hacia Otálvaro.