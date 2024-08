Juan Pablo Raba, el reconocido actor colombiano de 47 años, ha dado un giro significativo a su vida personal y profesional al convertirse en un ferviente defensor de la salud mental masculina. Su transformación comenzó de manera inesperada con una serie de síntomas que finalmente llevaron al diagnóstico de andropausia.

En una reciente entrevista con BBC Mundo, Raba relató cómo su despertar a esta condición se produjo tras una noche en la que se despertó empapado en sudor, un episodio que resultó ser solo el primer signo de la andropausia. Este trastorno, conocido también como hipogonadismo masculino tardío, afecta a algunos hombres en la etapa final de sus cuarentas y principios de sus cincuenta años, causando no solo efectos físicos, sino también emocionales.

En la entrevista, Raba explicó que la andropausia no se limita a los síntomas físicos, sino que también puede llevar a problemas emocionales como la depresión y la ansiedad. "Es algo de lo que no se habla mucho; a menudo se asocia con problemas sexuales, pero puede provocar mucho más", comentó Raba. Su experiencia personal con esta condición comenzó con una serie de exámenes médicos que inicialmente no revelaron un diagnóstico claro. Finalmente, un especialista sugirió un análisis de testosterona, que reveló niveles bajos de esta hormona crucial.

"El doctor me habló de terapias hormonales y suplementos naturales. Después de seguir estos tratamientos, los sudores desaparecieron y los niveles de testosterona volvieron a la normalidad", explicó Raba. Este proceso no solo ayudó a mejorar su salud física, sino que también marcó el inicio de un cambio significativo en su vida personal y profesional.

Impulsado por su propia experiencia, Raba lanzó el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, un espacio dedicado a explorar la salud mental masculina con sinceridad y profundidad. En cada episodio, aborda temas como la depresión, los traumas infantiles y las adicciones, con el objetivo de romper el estigma que rodea las emociones masculinas. “Me di cuenta de que no había muchos espacios para entender lo que nos pasa a los hombres”, afirmó Raba.

El pódcast no solo busca proporcionar apoyo y visibilidad, sino también ofrecer una plataforma para conversaciones abiertas sobre las luchas emocionales que enfrentan muchos hombres. Raba enfatiza la importancia de mantener una rutina saludable, que incluya ejercicio regular, una dieta equilibrada y la apertura emocional como herramientas fundamentales para manejar la andropausia y las crisis de la mediana edad.

Además de hablar sobre su experiencia personal, Raba ha sido crítico de las expectativas sociales impuestas sobre los hombres. “El modelo del patriarcado sobre lo que se supone que debe ser un hombre está tan arraigado que afecta nuestra psiquis colectiva, llenándonos de imaginarios difíciles de cumplir”, comentó. Según él, las expectativas culturales y sociales a menudo impiden que los hombres busquen ayuda o expresen sus emociones abiertamente.

Raba también destacó que el envejecimiento y la percepción personal de la vejez pueden ser particularmente desafiantes para aquellos en el ojo público. “Pienso que a cualquiera le asusta o preocupa envejecer. Tu cuerpo empieza a cambiar, pierdes ciertas aptitudes físicas y empiezas a notar esas diferencias”, expresó. Este reconocimiento de los desafíos personales y profesionales asociados con el envejecimiento añade una dimensión adicional a su labor como defensor de la salud mental.