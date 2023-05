Nacho Vidal habló de lo que es su nueva realidad en una entrevista con Jordi Évole en su programa 'Lo de Évole', espacio donde contó que llegó allí luego de tener una crisis de depresión, un ataque de ansiedad y de pánico.

Según dijo, en su difícil momento de la vida, todo le daba miedo, quería llorar todo el tiempo, no se bañaba, no compraba alimentos y no quería saber de nadie, de ahí que hubiera tomado la decisión de tratarse por un especialista, siendo está la primera vez que está en una clínica, pues antes su ego no lo dejaba pedir ayudaba, pues creía que podía con todo.

Nacho aseguró que no tiene dependencia de sustancias ilícitas, no obstante, sus fines de semana estaban llenos algunas drogas, alcohol y autocomplacencia, pues aseguró se masturbaba durante horas.

"Me compraba un gramo (cocaína), me compraba ocho latas de cerveza, beber alcohol y cuando me sentía borracho hacia una pequeña línea de cocaína y me masturbaba 8, 10 o 12 horas solo", contó el actor español.

Pese a que algunas de sus declaraciones causaron asombro en el periodista, la más sorprende fue cuando contó que ha estado meses sin tener relaciones sexuales e incluso asegura que puede vivir sin sexo, pues para él las relaciones íntimas cansan y en él han generado cierta presión porque las mujeres esperan mucho de él.

"Eso de follar cansa, es para pobres de alma. Estoy a otro nivel sexual", aseguró Nacho Vidal.