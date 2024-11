A finales del pasado mes de agosto se conoció el fallecimiento de la madre de ‘Los Patojos’, Yeni Ariza. El cuerpo sin vida de la mujer de 45 años fue encontrado suspendido de una viga al interior de su vivienda ubicada en la finca La Palma, en la vereda Arciniegas, que está situada en el municipio de Jesús María (Santander). Es decir, un reporte oficial presentado por el CTI de la Fiscalía señala que Ariza se quitó la vida.

Sin embargo, los seres queridos de Ariza han insistido en que alguien más está detrás de la muerte de la mujer. “Lo sigo diciendo, mi mamá está ahí por culpa de alguien, pero Dios me dará la fuerza para saber quién fue y todo ya está en manos de las autoridades. Lo único que tengo que decir es que ella fue una gran mujer y nunca nos iba a dejar solos, menos a sus hijos”, aseveró Andrés Ortiz el hijo mayor de la hoy fallecida.

Asimismo, aseveraron que a raíz de esa falta de apoyo han sido objetos de críticas a través de redes sociales, ya que muchos lo señalan de ser los culpables de la muerte de Ariza, situación que, además, estaría afectando su trabajo en redes. “Les contamos que, a raíz de lo que ha pasado con mamá, todos nuestros proyectos se han visto muy afectados. Se ve la decadencia, todo. Ha sido un tema muy difícil. Sé que ustedes quieren saber qué pasó, nosotros también queremos saber qué pasó. No es cuestión de nosotros, la verdad no hemos tenido el respaldo por parte de la ley, como dicen por ahí, no nos han dado ninguna respuesta”, indicaron.

En cuanto a las acusaciones por parte de los internautas, los jóvenes se defendieron y aseguran no ser los culpables de lo qué pasó. “Nosotros hicimos todo por ella. La verdad es que es difícil que mucha gente nos critique sin conocerlos. ¿En qué cabeza cabe que hubiéramos hecho eso? Siempre recibimos malos comentarios que han generado toda esta controversia. Y ya nosotros no queremos tocar más el tema, pero si no hablamos dicen ‘ya se olvidaron de ella’”.

Los hijos de Yeni también se refirieron a una pitonisa que a través de TikTok indicó que los familiares de Ariza tenían responsabilidad en su fallecimiento. “Ahora, una adivina que no sabe ni tres cosas, a ella sí van a creerle más que a nosotros, que somos la familia, los creadores de contenido, los que les hacemos reír a ustedes. Créanme que mi mamá no sale de la mente de nosotros en ningún momento. Todos los días la recordamos, todos los días decimos: ‘mamá ¿qué pasó? ¿por qué?’, pero no, no hay ninguna respuesta todavía”.