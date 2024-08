Hollywood despide a una verdadera leyenda: Gena Rowlands, la actriz que marcó un antes y un después en la industria del cine, falleció el 15 de agosto de 2024 a los 94 años. Con una carrera que abarcó más de seis décadas y dejó huella tanto en el cine independiente como en el comercial, Rowlands nos regala un legado tan inmortal como inolvidable.

Dos de sus papeles más recordados fueron en A Woman Under the Influence (1974) y Gloria (1980). En la primera, Rowlands interpretó a una ama de casa que se hunde en la enfermedad mental, una actuación que le valió su primera nominación al Oscar y le aseguró un lugar en el panteón de las grandes actuaciones de la historia del cine. La crudeza y autenticidad de su actuación dejó al público impactado, mostrando una valentía que pocas actrices de la época se atrevían a mostrar en pantalla.

Una reina de los premios

A lo largo de su carrera, Rowlands no solo fue aplaudida por los críticos, sino también premiada por sus pares. Recibió cuatro premios Emmy y dos Globos de Oro, una muestra clara de su dominio en todos los formatos de actuación. Pero, más allá de los premios, lo que realmente distinguió a Gena Rowlands fue su capacidad para conectar con el público a un nivel profundo, transmitiendo la humanidad de cada personaje que interpretaba.

Para las generaciones más jóvenes, Gena Rowlands será siempre recordada por su conmovedor papel en The Notebook. Interpretó a Allie, una mujer que lucha contra el Alzheimer en la etapa final de su vida, mostrando una fragilidad y dignidad que resonaron con millones de personas en todo el mundo. Este papel era más que un simple trabajo para Rowlands, era personal. Su propia madre había sufrido la misma enfermedad, y la actriz vertió esa experiencia en cada escena, dándole a la película un corazón que ha perdurado a lo largo de los años.

Gena Rowlands dejó su huella hasta el final. Su último papel importante fue en Six Dance Lessons in Six Weeks (2014), una película ligera en la que mostró su gracia y encanto, coprotagonizada por Cheyenne Jackson. Aunque ya no era la joven rebelde del cine independiente, Rowlands seguía demostrando que la edad no tenía nada que ver con el talento.

Hollywood llora su partida, pero también celebra la inmensa huella que dejó en el cine. Desde papeles cargados de emoción en el cine independiente hasta personajes entrañables que tocaron los corazones de millones, Gena Rowlands será recordada no solo como una actriz brillante, sino como una artista que siempre desafió las expectativas.

Mientras el mundo del cine dice adiós a Gena Rowlands, su legado perdura. No solo en sus películas, sino en el impacto que tuvo en generaciones de actores y cineastas que siguieron su ejemplo. Fue una actriz que vivió para su arte, una estrella que brilló con una intensidad que pocas veces se ve en Hollywood.