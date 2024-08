El asesinato del estilista colombianoMauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, en noviembre de 2021, continúa estremeciendo a la sociedad. Lo que al principio parecía un trágico misterio pronto fue esclarecido cuando las autoridades revelaron que Jhonier Leal, hermano de Mauricio, era el autor del crimen.

En las imágenes, Mauricio aparece visiblemente herido, con los labios morados, pronunciando las palabras: "Ya no puedo más. Nadie sabe lo de nadie… Yo me acabo de enterrar cuchillo”. Lo más perturbador es que se le observa repitiendo varias veces la pregunta "¿Qué hago?", lo que los investigadores interpretan como una señal de que estaba recibiendo instrucciones de su propio hermano, Jhonier Leal.

¿Qué medicamento ingirió Mauricio Leal antes de su muerte?

Este video ha generado un gran impacto, ya que muestra a un Mauricio Leal que, según expertos, se encontraba en un estado de total indefensión. Florencio Sánchez, director de Focus Noticias, señaló que el equipo forense encontró en el estómago de Mauricio nueve pastillas de zopiclona, un fármaco utilizado para tratar el insomnio y la ansiedad, que en altas dosis puede inducir un estado de somnolencia profunda o incluso la pérdida de voluntad.

Este hallazgo es crucial para comprender las circunstancias que rodearon el crimen, ya que sugiere que Mauricio Leal estaba bajo los efectos de este medicamento, lo que lo dejó en un estado vulnerable, obedeciendo las órdenes de su hermano. Según el doctor Pedro Morales, ex subdirector de Medicina Legal, la ingestión de tal cantidad de zopiclona habría dejado a Mauricio en un estado en el que no podía hablar, perdiendo por completo su voluntad.

¿Qué es la Zopiclona?

La zopiclona es un medicamento perteneciente a la clase de los hipnóticos y sedantes, utilizado principalmente para tratar el insomnio. Actúa sobre el sistema nervioso central para inducir el sueño, reducir el tiempo necesario para quedarse dormido y disminuir los despertares nocturnos. Aunque no es una benzodiazepina, tiene un efecto similar, ya que interactúa con los receptores GABA en el cerebro, lo que produce un efecto sedante y ansiolítico.

La zopiclona se prescribe generalmente para uso a corto plazo debido a su potencial de causar dependencia si se utiliza por períodos prolongados. Los efectos secundarios pueden incluir somnolencia diurna, mareos, amnesia anterógrada (dificultad para formar nuevos recuerdos), y en algunos casos, puede causar comportamiento inusual o efectos paradójicos como agitación.