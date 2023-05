Clara Chía fue pillada borracha y bailando reguetón en plena calle: "la fichita que se buscó Piqué"

Fue el conductor argentino, Javier Ceriani, quien reveló aquellos videos en su programa 'Chisme No Like'. Allí se puede ver cómo ella está tirada en el piso con una botella en la mano y acompañada de una amiga. Luego de estro mostró un 'clip' en donde se ve que la bebida hizo efecto en ella, y salió a la calle a bailar de una manera particular. Autor : Tomada de redes sociales