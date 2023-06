Greeicy dejó ver el cuerpazo que tiene en atrevido vestido y enamoró a todos sus fans.

En esta oportunidad, volvió publicar un 'clip' de ella modelando y mostrar tremendo cuerpazo. Más de uno quedó hipnotizado por sacar esos pasos prohibidos y hacer un primerísimo plano de su rostro. Ahí dejó loquito a todos y los comentarios no podía faltar, luego de que repitieran esos segundos que dura el video.

" Greeicy casi te caes haciendo la vuelta jajaja", "Guapísima", "Eres demasiado", "Préstame la cuerpa pa' salir hoy por la noche 😆", "Reconozco que lo primero que vi fue la pierna", "Qué necesidad de tanta perfección", "Estoy tragada de esta mujer", "Dios mío quien fuera vestido verde pa tocar esa piel", "De dónde salió esta Barbie", entre otros comentarios.

La pareja no puede estar más feliz y hasta han revelado secretos de ellos. Recientemente, aseguraron que la vida los puso en el camino y ellos debían conocerse. Se conocieron en una discoteca, ese lugar que no frecuentan tanto, pero que aquel día decidieron ir para distraerse un poco. No sabían que iban a encontrar el amor de su vida en ese lugar.

A diario se apoyan y hasta viajan juntos para seguir cumpliendo sus proyectos. Ganaron varios galardones en los Premios Heat. Enviaron un mensaje de agradecimiento y no podían faltar unas palabras a su novio.

"En medio de tantos distractores de lo realmente importante… agradezco abrir los ojos y ser consiente de la fortuna de tener alguien a quien agarrarle la mano de felicidad, por miedo o solo para caminar por la vida. Te amo Mike Bahía …. Siempre juntos… lo que sea, pero juntos", expresó Greeicy Rendón.