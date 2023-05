Miguel Bosé se descontroló y lo 'funan' en redes por comentario a joven: "Saliste marcando paquete"

"Eres el primer concursante que sale marcando paquete y eso ya es un plus...Me ha gustado tu actitud, me ha gustado como has ido construyendo la canción y adivino que ahí dentro hay bastante más que todavía no puede salir”, expresó Bosé en el programa.

El fragmento del programa, en el que se puede ver su intervención, se ha vuelto viral en redes sociales, sin embargo, muchos usuarios han criticado fuertemente su pronunciamiento, pues no comparten que sea algo para reírse, sino que, por el contrario, debió ser un momento muy incómodo para el joven.