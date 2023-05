El artista mexicano confiesa que sus canciones las compone en los momentos menos esperados. Tiene una gran creatividad.

El intérprete de "Que vuelvas" contó parte de sus secretos en La Mega y confesó que muchas de sus canciones surgen en momentos inesperados.

Aseguró que muchas veces ha hecho canciones, que las escucha después y es ahí cuando identifica que algún aspecto de su vida se ve reflejado en el tema. Es por eso que sus canciones llevan mucho de él, pero nunca expresa que se haya inspirado en una historia personal completamente.

"Esto lo escribí inconscientemente y literal estaba pasando en mi vida, pero estaba tan distraído que no me di cuenta. Por eso digo que nunca he compuesto como por una situación específica mía, pero muchas de mis canciones llevan mucho de mi vida y de cosas que me han pasado y después yo me doy cuenta al escucharlo".