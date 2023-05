Michelle Brown no solo actúa, también canta ¿Qué tal lo hace?

El argentino que interpreta a Simón en la segunda temporada de "Pálpito" recordó cuando le llegó la propuesta de cantar en los Premios Platino.

"Cuando hacen los ‘Platino’ me llaman y me preguntan que si quiero cantar y yo dije ‘sí, perfecto, me encanta’ y cuando me volteo, reaccioné. ‘En qué momento dije que voy a cantar delante de 400 actores’. Nada más peligroso que nosotros como público, eso intimida”.