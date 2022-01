¿Mia Khalifa murió? Estas son las pruebas sobre supuesta muerte de la modelo

Esto es lo que se sabe sobre la supuesta muerte de la ex actriz.

Le puede interesar: ¿La recuerdas? Icónica escena de Rebelde: Mia y Miguel terminan entre lágrimas y frustración



En las últimas semanas no se sabe nada de esta modelo estadounidense. En su Instagram lo más reciente tiene como fecha el 18 de enero de este 2022. Por lo cual, sus fans podrían pensar que sí es cierta la triste noticia.



En Meta, no deja ver nada más que el homenaje que le hace la red social, creada por Mark Zuckerberg. Aunque está la opción de “ir a la biografía”, al hacer clic sobre este, muestra una publicación del 2018, en donde ella dice “Casi me ahogo tres veces durante esta sesión. Vale la pena”.



Esto confunde más a quienes la siguen, porque no saben nada de su paradero. Además, los representantes de Mia no han salido a desmentir esta noticia, lo que hace más posible que sea verdadera.



Sin embargo, el 28 de enero la modelo estadounidense publicó unas historias de su cara y de su mascota, lo que causa más confusión.



Los seguidores tienen la esperanza que la Khalifa desmienta esta noticia.

Lea también: ¿Doble placer? Actriz porno dice que tiene dos vaginas: una para sus relaciones y otra para el trabajo



Cabe destacar que Mia Khalifa es una joven de 28 años del Líbano. Estuvo casada con Robert Sandberg desde el 2019 hasta el 2021.



Es uno de los personajes más apetecidos por el internet debido al trabajo al que se dedica.