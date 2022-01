La actriz australiana se ha vuelto tendencia tras dar sus declaraciones íntimas.

Recientemente, Evelyn Miller, actriz y creadora de contenido para adultos, se popularizó en redes sociales luego de que hiciera una inusual revelación íntima que desató todo tipo de reacciones. De acuerdo con lo que contó la mujer, ha tenido éxito en OnlyFans debido a que tiene dos úteros y dos vaginas.

Así es, Miller contó que tiene dos partes íntimas, asociadas a una anomalía que se conoce como didelfo uterino, la cual no es un impedimento para ser madre o atraer público a sus perfiles personales. La actriz lleva en la industria de la pornografía desde hace varios de forma profesional, por lo que sabe cómo manejar sus publicaciones.

Su historia ha tomado fuerza entre los curiosos, quienes indagan acerca de la característica que posee su cuerpo y que se ha convertido en un atractivo para muchos seguidores. En una entrevista que dio al medio ‘Crónica’, la australiana dio detalles de su condición y el momento en que supo sobre ella.

“Cuando me di cuenta de que tener dos vaginas no me afectaba negativamente, lo declaré públicamente en Reddit, redes sociales y OnlyFans y desde entonces ha sido una locura”, comentó la celebridad, puntualizando que se enteró de lo ocurrido cuando tenía 20 años.

En las declaraciones que dio públicamente, uno de los detalles que alborotó a más de uno fue que confesó que le tenía un uso diferente a cada vagina, es decir, una era para su trabajo y la otra era para sus relaciones personales.

“Después de dejar esto, comencé OnlyFans, filmando contenido para adultos con ambas vaginas, y ha tenido mucho, mucho éxito”, agregó.