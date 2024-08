Lionel Messi se ha consolidado como una de las figuras más emblemáticas en el ámbito del fútbol internacional. Originario de Rosario, Argentina, donde nació el 24 de junio de 1987, Messi ha forjado una trayectoria extraordinaria que lo sitúa entre los grandes del deporte. En su último logro, su equipo venció a la Selección de Canadá en la Copa América, reafirmando su estatus como uno de los mejores futbolistas de la historia.

¿Hasta qué grado estudió Lionel Messi?

Lionel Messi, ampliamente considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, ha dejado una huella imborrable en el mundo del deporte. Con una carrera llena de éxitos y títulos, el argentino ha conquistado cada uno de los trofeos más importantes del fútbol. Su más reciente logro, la Copa América 2024 con la selección de Argentina, lo ha consolidado aún más en la élite del fútbol mundial.

Desde muy joven, Messi puso el fútbol como su máxima prioridad, tanto que abandonó su hogar a los 13 años para mudarse a Barcelona y unirse a las inferiores del club catalán, tras un breve paso por Newell's Old Boys. Esta decisión implicó dejar atrás a su familia, amigos y, por supuesto, sus estudios. Messi dejó la escuela para poder perseguir su sueño de convertirse en un jugador profesional.

Durante su infancia, Messi asistió a la Escuela General Las Heras en Rosario, donde completó su educación primaria. Sin embargo, a pesar de haber dado prioridad al fútbol, el propio Messi reveló en una entrevista con el diario Olé que también terminó sus estudios secundarios en España mientras se formaba en el FC Barcelona. "La verdad, no me gustaba estudiar y me costaba, pero siempre me porté bien. Hice el secundario acá en España. No prestaba atención, me costaba, pero era bueno, me portaba bien", confesó el astro argentino en aquella entrevista.