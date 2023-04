Mercedes Uhia, ex de La Liendra, subió la temperatura al subir foto en hilo: ¡Tremendas pompis!

La influencer impactó a más de uno con tremendo cuerpazo. Dejó ver muy clarito sus tatuajes.

En esta oportunidad, subió una imagen en las historias de su Instagram. Desafió todas las reglas de la red social y se mostró por detrás y dejó ver sus 'pompis'.

Ella está en una ventana, con una copa de vino en la mesa. Se puede ver perfectamente sus tatuajes y más de uno quedó impresionado por cómo luce.

A menudo la halagan por el contenido que sube. Descresta a muchos por verse muy bien en cada una de las capturas. "Eres perfecta...lo sabías?", "Hermosa", "Cual escogeré para fondo de pantalla", "Eso es lo que yo llamo belleza de cuerpo", "Absurdamente preciosa", entre otros comentarios que se leen.

Ella también es conocida por haber sido la novia del influencer, Carlos Mauricio Osorio Gómez, más conocido como 'La Liendra'.

La joven creadora de contenido no era tan reconocida en las redes sociales. Su nombre empezó a sonar hasta que en el 2020. Allí La Liendra habló de sus exparejas, pero no la tuvo en cuenta. Así que ella decidió hablar al respecto y reveló que tuvo una relación con él, cuando aún no era famoso.

Sin embargo, el creador de contenido negó dicho romance ¿por qué habrá sido? Aunque actualmente la joven modelo tiene sus perfiles personales privados, cuenta con varios fans que replican su contenido.