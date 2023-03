Fotos: Ex de La Liendra dejó calladito a más de uno con semejantes pompis

Mercedes Uhia se robó las miradas por su 'duraznote' ¡Qué cuerpazo, amiga!

La joven creadora de contenido no era tan reconocida en las redes sociales. Su nombre empezó a sonar hasta que en el 2020. Allí La Liendra habló de sus exparejas, pero no la tuvo en cuenta. Así que ella decidió hablar al respecto y reveló que tuvo una relación con él, cuando aún no era famoso.

Sin embargo, el creador de contenido negó dicho romance ¿por qué habrá sido? Aunque actualmente la joven modelo tiene sus perfiles personales privados, cuenta con varios fans que replican su contenido.

Ahora bien, Mercedes ha subido constantemente fotografías en sus redes y hubo un par que dejó impactado a más de uno por cómo se le vía la figura. La mujer sale mirando hacia la ventana y por la parte de atrás se le ve el cuerpazo que tiene. Muchos de sus seguidores quedaron sin aliento.

Estos fueron algunos de los comentarios: "ella es otro mundo", "la cuerpa", "eres perfecta, "Muy linda", "one fire", entre otros que resaltan la belleza de la mujer.