Melissa Martínez derrite corazones con sensual baile encima de la cama: "no tiene presa mala"

Melissa Martínez sacó los 'pasos prohibidos' y con sus movimientos la sacó del estadio.

Así mismo, para sus fans y seguidores es de interés conocer otros aspectos de su vida, sobre todo el amoroso, por lo que fue centro de atención hace un par de meses cuando confirmó que se separaba del futbolista Matías Mier, jugador del Independiente Santa Fe.

Puedes ver: Melissa Martínez empezó el año celebrando y presumiendo su belleza: "puedo y no me da miedo"

Luego de su ruptura, al parecer por una infidelidad del deportista, Melissa Martínez se ha mostrado muy fuerte y empoderada a través de sus redes sociales y ha aprovechado para sacar su lado más sensual e incluso convertirse en portada de la revista Soho.

Hace poco la presentadora descrestó a sus más de dos millones de seguidores con un feliz y sensual baile, pues compartió a través de su cuenta de Instagram un video en el que se le ve con un vestido largo, pero con aberturas laterales mientras baila al son de la canción 'Arrebatao'.

Lee también: Matías Mier, ex de Melissa Martínez, apareció muy enamorado junto a su nueva novia: los acribillan a críticas

La barranquillera se lució con sus pasos 'prohibidos' y hasta bailó encima de la cama mientras se le veía muy risueña. "Píntala que yo la coloreo", escribió, lo que parece ser una indirecta lanzada al aire en redes.

El video de la periodista causó miles de reacciones y cientos de comentarios de los usuarios, quienes resaltaron su belleza y dejaron diversas opiniones.

"Es para llamar la atención,quiere hacerse notar que está feliz", "no me explico ese man como dejo a esta hembra tan linda", "soltera es más bonita", "esta mujer es como un sancocho trifásico no tiene presa mala", se lee en la publicación.